Združenje za dostojno starost Srebrna nit meni, da bi morali vzpostaviti pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. S tem namenom so pripravili zakonski predlog in ga dali v javno razpravo, ki bo trajala pol leta, so povedali na današnji novinarski konferenci. Po koncu javne razprave bodo predlog dopolnili in ga s podporo 5000 podpisov vložili v zakonodajni postopek. “Večina nas si že ...