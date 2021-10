“Časi poceni hrane so mimo, gre za res izredne razmere” Primorske novice Cene žit silijo v nebo, dražijo se tudi energenti, embalaža, delo, storitve ... V ajdovskem Mlinotestu to še kako občutijo in napovedujejo, da se bo to poznalo tudi na ceni končnih izdelkov. Upajo, da se bodo že prihodnje leto, ko načrtujejo zaključek več kot deset milijonov evrov vrednega investicijskega cikla, razmere umirile.

