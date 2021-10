Težave Ziona Williamsona pred začetkom sezone Sportal Pelikani iz New Orleansa bodo v novo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA vstopili brez prvega zvezdnika Ziona Williamsona. Robustni in 201 cm visoki krilni center si je v času operativnega okrevanja znova poškodoval desno stopalo in bo izven pogona vsaj dva tedna in pol, je sporočila ekipa iz Louisiane.

