V Kranju zapora cest zaradi asfaltiranja Gorenjski glas Kranj – Zaradi asfaltiranja odseka glavne mestne ceste v Kranju je do jutri zaprt 400-metrski odsek od križišča z Likozarjevo ulico in Jezersko cesto do križišča z ulico Mirka Vadnova in ulico Janka Puclja v smeri proti Brniku. Obvoz je urejen.

