Psihiater: Morda je želel z izbiro žrtev in morilskega orožja poslati sporočilo 24ur.com Norveško sodišče čaka odločitev o tem, kako dolgo bo moški, osumljen umora petih ljudi z lokom in puščico ter drugim orožjem, preživel v priporu. Espen Andersen Braathen, 37-letni danski državljan, ki je večino svojega življenja živel v norveškem Kongsbergu, je dejanje priznal, pristojni pa pravijo, da se je spreobrnil v islam in kazal znake radikalizacije.

