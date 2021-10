Biden ponosen ob izvolitvi ZDA v Svet ZN-a za človekove pravice RTV Slovenija Ameriški predsednik Joe Biden je izrazil ponos, da so bile ZDA spet izvoljene v Svet ZN-a za človekove pravice, in ob tem namenil hvaležnost državam članicam Generalne skupščine ZN-a, ki so jih v četrtek podprle.

