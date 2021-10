CasaPound podpira tržaške pristaniščnike Primorski dnevnik Skrajno desno gibanje CasaPound je v več italijanskih mestih razobesilo lepake v podporo tržaškim pritaniškim delavcem. Na njih so med drugim zapisali: »Od leta 1954 pristanišče, svetilnik, italijanski ponos. Celotna Italija kot Trst. #nogreenpass«. V sporočilu so med drugim zapisali, da se je italijanska vlada slepila z možnostjo, da bi lahko kratila pravice delavcev in zdaj plačuje posledice. »Ko ...

