DZ bo 'zaskrbljujoče razmere v državi' na zahtevo dela opozicije obravnaval 26. oktobra 24ur.com Izredna seja Državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnosti predčasnih volitev, ki so ga podali v delu opozicije, bo potekala 26. oktobra. Sejo so zahtevali v LMŠ, SD, SAB, Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev.

