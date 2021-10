Odpoklic suhega sadja, saj ima sum na preseženo vsebnost aflatoksinov Lokalec.si Kmetijsko proizvodno podjetje Hrib je iz prodaje odpoklicalo suhe fige blagovne znamke Odlično (220 g) zaradi suma na preseženo vsebnost aflatoksinov. Serijska oznaka izdelka je 4670244921, rok uporabe pa najmanj do konca junija 2022. Podjetje kupce prosi, da živilo vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo. Na voljo so za vprašanja V primeru dodat ...

