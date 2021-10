FOTO: V MČ Magdalena uvajajo belo cono parkiranja s ceno 0,80 evra na uro Lokalec.si Na pobudo MČ Magdalena bodo v Mariboru v ponedeljek, 18. oktobra 2021, uvedli spremembo prometnega režima na območju Tabora, in sicer na delu omejenem z Ulico Gorkega, Betnavsko cesto in Ulico Pariške komune. Gre za ureditev območja mirujočega prometa z uvedbo t. i. bele cone. Cena parkiranja med 8. in 19. uro bo 0,80 €/h, stanovalci s stalnim prebivališčem na tem območju pa bodo imeli možnost na ...

