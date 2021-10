60-letniku v Portorožu policisti zasegli naboj s šibrami Primorske novice Danes zjutraj so v Portorožu policisti zasegli moped 60-letnemu domačinu. Hitri test za prepovedane droge je bil pozitiven na kokain in benzodiazipin. Policisti so mu odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Izdali so mu plačilni nalog, sledi mu tudi obdolžilni predlog ter hitri postopek, ker so mu med postopkom policisti zasegli tudi naboj s šibrami.

