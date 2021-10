Kranj ima trajnostni grbinasti poligon zurnal24.si SIJ – Slovenska industrija jekla, njena družba SIJ Acroni, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, podjetje Batt Crew in društvo Dejmo so sklenili partnerstvo, v okviru katerega so danes v Kranju, na Planini 1, odprli prvi trajnostni grbinasti poligon iz žlindre v Sloveniji.

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Anže Kopitar