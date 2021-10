Stanko Lazar, strojevodja Slovenskih železnic (SŽ), je bil 7. julija 1999 ustanovitelj in predsednik društva Zagon v Tržišču, ki je v ta kraj in tudi druge kraje Mirnske doline pripeljal živahnejši utrip in poskrbel za večjo prepoznavnost teh prelestnih krajev in prijaznih ljudi tudi širše. Predvsem so bila odmevna in priljubljena vsakoletna Jesenska srečanja, ko je muzejski vlak pripeljal v Trži ...