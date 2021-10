Včeraj popoldne so pri Strunjanu našli truplo pogrešane 44-letne Kristine Tozan iz Kopra, so sporočili s koprske policijske uprave. Pogrešali so jo od 11. oktobra letos. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Policisti so na območju Izole našli njeno vozilo. Iskali so jo tudi s helikopterjem in dronom.