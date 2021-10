Piše: C. R. Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in Občine Brežice so podpisali sporazum o sofinanciranju izgradnje prve etape brežiške vzhodne obvoznice. Slovesnega podpisa sporazuma v Pokrajinskem muzeju Brežice se je udeležil tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Sporazum o sofinanciranju izgradnje prve etape brežiške vzhodne obvoznice, ...