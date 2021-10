V četrtek potrdili 1100 okužb z novim koronavirusom, umrlo 5 covidnih bolnikov Politikis V četrtek so ob 5139 PCR-testih potrdili 1100 okužb z novim koronavirusom, je objavil NIJZ. Delež pozitivnih testov je tako znašal 21,4 odstotka. Po podatkih NIJZ je v državi trenutno 11.707 aktivnih primerov okužb. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 403 covidne bolnike, 116 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V četrtek je umrlo pet oseb. Bolnišnično […] The post V četrtek potrdili 1100 ok ...

