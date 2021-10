Tekma proti Walesu bo ena ključnih SiOL.net Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo v ponedeljek v Moravskih Toplicah začela priprave za novi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Prihodnji petek bo ob 20.15 v Lendavi gostoval Wales, vstopnice za to tekmo pa so v prodaji po šest evrov, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

