Narodni muzej Slovenije praznuje 200. rojstni dan 24ur.com Si predstavljate, da bi praznovali 200-obletnico poroke, rojstva ali mature ... Kaj vse bi se v tem času spremenilo? 200. obletnico namreč praznuje naš najstarejši muzej, Narodni muzej Slovenije. In ravno za jubilej so v muzeju pripravili prav posebno, zlato zbirko, ki obeležuje ta poseben dan. Seveda so na ogled tudi najznamenitejši predmeti slovenske zgodovine. Kako je bilo v muzeju pred 200 le...

