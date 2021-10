Obnovljeni Ljudski vrt s kipom Josipa Primožiča – Toša. zdaj na vrsti obnova Dvorane Tabor, pri sled Politikis V Mariboru so danes slovesno odprli obnovljene prostore stadiona Ljudski vrt. Po zaključeni rekonstrukciji zahodne tribune je občina uredila tudi promenado ob Ljudskem vrtu, ki jo po novem krasi kip telovadca in umetnika Josipa Primožiča – Toša. Naslednja na vrsti za obnovo je Dvorana Tabor, kjer je bila danes uvedba izvajalca v delo. Obnova zahodne […] The post Obnovljeni Ljudski vrt s kipom Josi ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Aleš Hojs