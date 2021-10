Vlada imenovala v.d. direktorja vladnega urada za demografijo, ki bo imel sedež v Mariboru Politikis Vlada je na dopisni seji za vršilca dolžnosti direktorja vladnega urada za demografijo imenovala Danila Lončariča. Ta bo novoustanovljeni urad, ki naj bi v skladu z zadnjim sklepom vlade začel delovati danes, vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev. Danilo Lončarič je magister znanosti državnih in evropskih študij, trenutno pa je zaposlen […] The post Vlada imenovala v ...

Sorodno























Oglasi Omenjeni demografija

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek

Saša Arsenovič

Aleš Hojs