Vlada donirala dobave cepiva proizvajalca Astra Zeneca Lokalec.si lada je odločila, da se preostale dobave cepiva Vaxzevria, proizvajalca Astra Zeneca, ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in še niso bile dobavljene v Republiko Slovenijo, to je predvidoma 578.336 odmerkov, donira v instrument COVAX. Pandemija nalezljive bolezni COVID-19 je doslej povzročila eno največjih svetovnih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih ...

Sorodno



























Oglasi