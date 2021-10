CSKA do zmage z delnim izidom 9:0; Zdovc spet praznih rok RTV Slovenija Košarkarji CSKA-ja so v 4. krogu Evrolige premagali Crveno zvezdo z 78:76. Najboljši strelec je bil Will Clyburn z 18 točkami, še boljši vtis pa je pustil Aleksej Šved: 16 točkam je dodal 5 podaj in 4 skoke.

Sorodno

Oglasi