Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v derbiju 6. kroga državnega prvenstva gostovali pri ekipi Ribnice. S šesto zaporedno zmago v sezoni ostajajo neporaženi. Poleg Celjanov so letos edini neporaženi še Trebanjci. Izenačeno tekmo v Ribnici so bolje začeli domači, ki so po izključitvi Poteka v peti minuti srečanja vodili s 3:1. Pivovarji so hitro odgovorili ter izenačili, nakar sta se ekipi menjali ...