Primož Gliha bo vodil reprezentanco Kosova proti Grčiji in Jordaniji Sportal Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance do 20 oziroma 21 let, Primož Gliha, bo na tekmah proti Grčiji in Jordaniji vodil nogometno reprezentanco Kosova, poročanje portala Telegrafi povzema današnje tiskano Delo.

