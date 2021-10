Slovenskemu matematiku prestižna ameriška nagrada SiOL.net Ameriško matematično združenje (AMS) je podelilo nagrado Levija L. Contanta v letu 2022, za članek »Pet korakov v sprejemanju konstruktivne matematike« Andreju Bauerju, profesorju računalniške matematike na Univerzi v Ljubljani, ki je postal prejemnik prestižne nagrade. Nagrada Levija L. Contanta je izjemno priznanje za najboljši ekspozicijski članek, objavljen v zadnjiih petih letih v Notices of the AMS ali Bulletin of the AMS.

