V Rimu več deset tisoč ljudi protestiralo proti fašizmu 24ur.com V Rimu se je na protestih proti fašizmu zbralo več deset tisoč ljudi, ki so med drugim pozvali k prepovedi skrajne desnice. "Nič več fašizma: za delo, sodelovanje in demokracijo," je bil slogan protestov, ki so ga organizirala italijanska sindikalna združenja. Kot je dejal generalni sekretar sindikata CGIL Maurizio Landini, gre za proteste za obrambo demokracije.

