Za večino turističnih kmetij z nastanitvami sta bili lanska in letošnja poletna sezona zelo dobri. Drugače je bilo lani s tistimi, ki ne ponujajo nastanitev, saj so v povprečju imele od 50- do 70-odstotni upad prihodka. Letos pa je tudi za te bilo bolje zaradi novih bonov, ocenjujejo v panožnem združenju. Obeti za prihodnje mesece so dobri.