Šempetranke z zmago nad prvakinjami na vrh SiOL.net Branilke naslova državnih prvakinj iz Kamnika, ki so sredi tedna obstale v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, so v derbiju kroga DP z 0:3 izgubile s Šempetrankami, ki so z novo zmago skočile na vrh. Odbojkarice Krima so zanesljivo ugnale Grosuplje in so prav tako pri treh zmagah, do tretje so prišle tudi Ankarančanke. Podprvakinje Mariborčanke so na gostovanju pri GEN-I Volley slavile s 3:0, v vseh nizih je bilo v zaključku zelo tesno.

