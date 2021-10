Zahteva za sklic izredne seje DZ na temo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem Demokracija Piše: C. R. Poslanski skupini SDS, NSi, SMC, SNS in poslanca manjšin so vložili zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri bo se obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju. Razlogi za sklic izredne seje Državnega zbora: Slovensko zdravstvo že vrsto let pretresajo številne korupcijske afere o preplačilih medicinskega material ...

