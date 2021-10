Cecilija aktivira svoje čare in Milanu vzame sapo 24ur.com Cecilija je ob močni konkurenci ugotovila, da se bo morala bolj boriti za Milana Podgornika. Ocenila je tudi, da David Krulčič ni primeren fant za njeno hčerko Manjo. Miroslav Košir in Julijana pa sta skrivoma ukradla nekaj trenutkov zase in v gozdu se je kar iskrilo.

