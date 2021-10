Termalci in Šenčurjani še tretjič uspešni SiOL.net Košarkarji Terme Olimia Podčetrtek so v 3. krogu državnega prvenstva na domačem parketu premagali Triglav (87:72) in se zavihteli na prvo mesto. S tremi zmagami se lahko pohvali tudi Ggd Šenčur, ki je bil uspešen v Polzeli. Novomeška Krka bo na delu v sredo, ko bo gostila Rogaško.

