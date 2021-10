Znane številke, tudi ukrepi: kako varne so ceste po “lockdownu”? SiOL.net Po koncu ukrepov proti epidemiji covid-19 se je močno povečal promet na slovenskih cestah. Pred izzivi je spet prometna varnost, ki je bila skladno z povečanim prometom letos slabša kot lani. “Po odpravi ukrepov so žal ljudje ob povratku na ceste pozabili na mnoge varnostne ukrepe,” pravi Jože Hribar, zdajšnji direktor Agencije za varnost prometa v Sloveniji. Letos so bili do jeseni ranljivi predvsem motoristi, v zimskih mesecih bo enako veljalo za pešce.

