Kletvice, ki si jih nihče ni upal javno izreči, a so ga vseeno oboževali #video SiOL.net Goran Ivanišević, nekdanji vrhunski teniški igralec, je bil znan kot igralec brez dlake na jeziku. A kletvic, kot so na novinarski konferenci iz njegovih ust letele po porazu OP ZDA leta 2000, verjetno nismo slišali ne prej ne pozneje. Ljubitelji tenisa so imeli čustvenega Splitčana vseeno radi.

