Prihodnji teden v parlamentu: Na seji DZ prvi branji predlogov zakonov o debirokratizaciji in o dolg Politikis DZ bo v ponedeljek začel redno oktobrsko sejo, na kateri se bodo lotili prvega branja predlogov zakonov o debirokratizaciji in o dolgotrajni oskrbi. Nadalje bo pred poslanci predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti. Prav tako jih med drugim čaka predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. S predlogom novele zakona o delu v […] The post Prihodnji teden v parlamentu: Na seji DZ ...

