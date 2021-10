Organizatorji: "Zlati globusi bodo" - kljub kritikam in odpovedi prenosa NBC-ja RTV Slovenija Zlati globusi bodo prihodnje leto podeljeni, trdijo organizatorji. Dogodka namreč ne bo več prenašal NBC, ki se pridružuje kritikam, da so reforme v Združenju tujih dopisnikov Hollywooda, ki nagrade podeljuje, po obtožbah rasizma in seksizma nezadostne.

Sorodno

Oglasi