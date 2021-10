Pri gradu Otočec prenova in popolna zapora krajšega mostu prek Krke Dolenjski list Pri gradu Otočec pri Novem mestu bodo v ponedeljek zaradi delne prenove popolnoma zaprli krajši leseni most, ki otok z gradom povezuje z desnim bregom Krke. Gre za dela v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso posebej ovrednotena. Končali jih bodo predvidoma do sredine novembra. preberite več » ...

