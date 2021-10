Murin naslednji evropski tekmec do gladke zmage SiOL.net Nogometaši zvezdniškega PSG so pred reprezentančnim premorom prvič v sezoni priznali premoč nasprotniku v francoski ligi. V 10. krogu so na igrišče stopili kot prvi in po preobratu z 2:1 ugnali Angers. Lyon je v sobotnem derbiju kroga premagal Monaco, branilec naslova Lille pa je izgubil na gostovanju pri novincu Clermontu.

