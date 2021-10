Britanski in ameriški trgovci opozarjajo: Ni zagotovila, da bodo za božič vsi otroci dobili darila 24ur.com "Če želite darila in igrače pravočasno postaviti pod božično drevo, jih naročite že zdaj," pozivajo britanski in ameriški proizvajalci ter trgovci, ki se soočajo z rekordnimi zaostanki pri dobavi. Samo v Los Angelesu na raztovarjanje čaka 60 tovornih ladij, kar je največ v zgodovini, medtem ko na Otoku še vedno primanjkuje najmanj 10.000 voznikov tovornjakov. Ameriški predsednik Joe Biden je z iz...

