Za začetek EP-ja v odbojki sede zmaga Slovenk in poraz Slovencev RTV Slovenija Prvi dan evropskega prvenstva v odbojki sede v Turčiji je slovenski reprezentanci prinesel eno zmago in en poraz. Slovenke so v Kemerju s 3:0 odpravile Hrvatice, Slovenci pa so morali priznati premoč Hrvatom, ki so slavili z 0:3.

