Recept Janeza Janše za odpravo revščine: Gre za zasmehovanje revnih? Lokalec.si Na Inštitutu 8. marec so objavili zapis Janeza Janše, ki so ga poimenovali kar recept Janeza Janše za odpravo revščine. “Pritisk na novinarje, ki poročajo o revščini, zasmehovanje revnih, solidarna pomoč v obliki ukinitve RTV prispevka (?). To ni naša oblast,” so še zapisali. Janša je namreč na twitterju zapisal, da bodo predlagali, da se vseh 254.000 prebivalcev, toliko naj bi jih namreč živelo pod mejo revščine, oprosti plačila RTV prispevka: “Očitno se jih da natančno določiti. Za začetek.”

