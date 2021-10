Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi: posebna pozornost regiji Zahodnega Balkana Vlada RS 18. oktobra obeležujemo evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki ga bo Vlada Republike Slovenije tudi letos izkoristila za izboljšanje ozaveščenosti o tem pojavu. Slovenija na področju boja proti trgovini z ljudmi pripisuje velik pomen mednarodnemu sodelovanju, tako na operativni kot tudi na strateški ravni, pri čemer posebno pozornost namenja regiji Zahodni Balkan. Ministrstvo za notranje zadeve že vrsto let izvaja različne aktivnosti v regiji in tako spodbuja države k približevanju zakonodaje in standardov pravnemu redu EU.

