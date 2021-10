Bill Clinton po šestih dneh zapustil bolnišnico Politikis Nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton je v nedeljo zapustil bolnišnico v Los Angelesu, kjer se je šest dni zdravil zaradi vnetja sečevoda, ki se je razširilo v krvni obtok. 75-letni Clinton je odpotoval domov v kraj Chappaqua v državi New York skupaj s soprogo Hillary Clinton in hčerko Chelsea. Vodja zdravniške ekipe v univerzitetni bolnišnici […] The post Bill Clinton po šestih dneh zapustil bolni ...

