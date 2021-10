Sobotna zaključna slovesnost svetovnega balinarskega prvenstva za članice in člane v Italiji ni minila brez Zdravljice. Zanjo je bil zaslužen Jure Kozjek, ki je že četrtič osvojil naslov svetovnega prvaka v igri posamezno. Za dodatno veselje so slovenski balinarji in balinarke poskrbeli še s tremi bronastimi kolajnami.



