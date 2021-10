Teš 6 zaustavljen predvidoma še do torka Dnevnik Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki je bil v noči na soboto zaustavljen zaradi preventivnega pregleda kondenzatorja in pripadajočih sistemov, bo predvidoma izven omrežja še do torka. Trenutno namreč še izvajajo preglede in preizkuse....

Sorodno

Oglasi Omenjeni Termoelektrarna Šoštanj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Mesec

Bojana Beović

Alenka Bratušek

Tanja Fajon