Pred dvanajstimi leti so žametne glasove v oktetu Zvon združili štirje prijatelji Božo Zalar, Janko Drobnič, Ivan Šega in Janez Mrhar. Za njimi je od takrat vrsta nastopov ne le v deželi suhe robe in njeni okolici, ampak tudi na mnogih drugih slovenskih odrih. Štirim mušketirjem se je februarja pridružil še peti glas, glas profesorice glasbe Tetyane Ozirske, ki je hkrati tudi pevovodja. »Mene je ...