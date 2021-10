Oborožena tolpa na Haitiju ugrabila 17 misijonarjev z otroki Nova24TV Oborožena tolpa na Haitiju naj bi ugrabila med 15 in 17 ameriških misijonarjev in članov njihovih družin. Čeprav ugrabitve na Haitiju niso nikakršno presenečenje, prej nekaj običajnega, pa je javnost vseeno presenetila tako številčna ugrabitev skupine tujcev. Do ugrabitve skupine ameriških misijonarjev in članov njihovih družin je prišlo v soboto, 16. oktobra 2021, na avtobusu nedaleč od Port-au-P ...

Oglasi Omenjeni Haiti

MOL

potres

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Mesec

Bojana Beović

Alenka Bratušek

Tanja Fajon