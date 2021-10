Ustavno sodišče: Način odreditve izobraževanja na daljavo v osnovnih šolah v neskladju z ustavo Lokalec.si Ustavno sodišče je z delno odločbo ugotovilo, da je v neskladju z ustavo ureditev, po kateri lahko minister za izobraževanje sam odredi izobraževanje na daljavo v osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. DZ mora neskladje določbe, ki je zapisana v petem protikoronskem zakonu, odpraviti v dveh mesecih. Ustavni sodniki so presojali ustavnost zakona o začasnih ukrepih za omilitev in ...

Sorodno

























Oglasi