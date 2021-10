Po tem, ko se je po tekmi zgrudila sredi igrišča, je Sercien Ugolinova že v domači oskrbi 24ur.com Na tekmi 4. kroga Delo EHF Lige prvakinj, na kateri je Krim Mercator v napeti končnici izgubil z zasedbo Metza (28:29), je francoska reprezentantka in članica ljubljanske ekipe Oceane Sercien Ugolin potrebovala zdravniško pomoč. Krimova šestica se je zgrudila na sredini igrišča in bila nato odpeljana v Univerzitetni klinični center. "Njeno stanje je stabilno," so sporočili iz ljubljanskega kluba....

Sorodno











Oglasi