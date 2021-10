V prvi oddaji letošnje sezone šova Slovenija ima talent je nastopil tudi sin Nuše Derenda Matevž s svojo skupino BOOOM!. Nastop s pesmijo Castle On The Hill (Ed Sheeran) pa se takrat ni odvil po njegovih željah. So pa fantje, poleg Matevža še Patrik in Luka, dobili drugo priložnost, ki so jo, več kot odlično, izkoristili v četrti oddaji. preberite več » ...