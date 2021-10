Zaradi covida-19 umrl Colin Powell Primorski dnevnik Zaradi covida-19 je danes v 85. letu starosti umrl nekdanji ameriški državni sekretar in ameriški general med prvo zalivsko vojno Colin Powell. Svojci so sporočili, da je umrl po komplikacijah zaradi covida-19. Leta 2000 ga je tedanji novoizvoljeni predsednik ZDA George Bush mlajši imenoval za novega državnega sekretarja. »General Powell je ameriški junak, zgled in velika ameriška zgodba,« ga je te ...

